SCHÖNSTEIN – Grillfest des VdK Wissen in Schönstein

Zum traditionellen Grillfest hat der VdK Ortsverband Wissen wieder nach Schönstein eingeladen. Trotz der sommerlich sehr hohen Temperaturen konnten über 100 Mitglieder und Gäste am Samstagnachmittag, den 15.08.2026, zum Grillfest des VdK- Ortsverbandes am Schützenhaus in Schönstein begrüßt werden. Pünktlich um 15:00 Uhr waren die Grills heiß und die Getränke gekühlt. Frisch gezapftes Bier vom Fass und alkoholfreie Getränke sorgten für eine Kühlung von innen. Gegen den leeren Magen halfen wie immer die leckeren Steaks und Würstchen vom Grill, einschließlich verschiedener Salate, Soßen und das frisch gebackene Brot.

Unter den großen Sommerschirmen schmeckten die Speisen und Getränke trotz der hohen Außentemperaturen allen Mitgliedern und Gästen ganz ausgezeichnet. Wie immer wurde an den Tischen viel erzählt und über die neuesten und vergangenen Geschichten gelästert und gelacht

Auch dieser Nachmittag ging wieder viel zu schnell vorbei, die Reihen lichteten sich nach und nach. Es musste kein Gast mit leeren Magen oder durstig nach Hause gehen, weil genügend Speisen und Getränke vorhanden waren.

An dieser Stelle sei nochmal ein herzliches Dankeschön an alle flinken Helferinnen und Helfer gesagt, die keinen verhungern oder verdursten ließen, sowie dem Hausherrn für ihren Beitrag zum gelungenen VdK- Grillfest.