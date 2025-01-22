SINZIG – Geisellage in Bankfiliale in Sinzig

Die Kriminaldirektion Koblenz wurde zwischenzeitlich federführend mit den Ermittlungen in der Geisellage in der Bankfiliale in Sinzig beauftragt. Hierzu zählen neben Spurensicherungsmaßnahmen auch umfangreiche Zeugenbefragungen. Zum derzeitigen Stand, so die Polizei, kann davon ausgegangen werden, dass mindestens ein männlicher Täter, ca. 1,80 m groß, bekleidet mit einem weißen Overall (ähnlich „Imkeranzug“) gegen 09 Uhr den Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens abgepasst und ihm ein mitgeführtes Behältnis mit Bargeld entwendet hat. Im Anschluss wurden zwei Personen, u.a. der Mitarbeiter des Transportunternehmens, durch den oder die Täter in einem separaten Raum in der Bankfiliale eingeschlossen.

Vermutlich noch vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte dürften die Täter das Objekt verlassen haben. Da bei erstem Eintreffen der Polizei unmittelbar nach Meldungseingang nicht feststand, ob sich noch Täter im Objekt befinden, wurde das Objekt weiträumig abgesperrt und Spezialkräfte angefordert, auch zum Schutz von möglichen Zeugen im Gebäude.

Neben den organisatorischen Maßnahmen an der Bank erfolgten zeitgleich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Geschehen wurde festgestellt, dass z.T. irreführende Meldungen im Internet kursierten. In einem

Video wurde gezeigt, wie ein Mann von Spezialkräften aus der Filiale geleitet wurde. Hierbei handelte es sich um eine der beiden Personen, die eingeschlossen worden waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261- 92156 390 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Quelle: Polizei