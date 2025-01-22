SESSENHAUSEN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 64 bei Sessenhsausen

Donnerstagmorgen, 14. August 2025 gegen 08:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K 64 auf Höhe des Asbacher Ortsteils Sessenhausen. Der 59-jährige Fahrer eines Motorrades kam nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen alleinbeteiligt an einer Fahrbahnverengung von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrzeugführer starb an der Unfallstelle. Zur Unfallursache können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz ist auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz gewesen. Quelle Polizei