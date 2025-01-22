Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

MAMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mammelzen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

von

MAMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mammelzen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 25. August 2025, findet im Dorfgemeinschaftshaus Mammelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 18:30 Uhr)

  1. Verschiedenes
  2. Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

  1. Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss
  2. Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO
  3. Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters und des aktuellen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs.1

Satz 2 GemO

  1. 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Mammelzen
  2. Sachstand Sanierung Weiher
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

Stefan Schmidt, Ortsbürgermeister

Beitrag teilen