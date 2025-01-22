MAMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mammelzen zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Montag, 25. August 2025, findet im Dorfgemeinschaftshaus Mammelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 18:30 Uhr)
- Verschiedenes
- Grundstücksangelegenheiten
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss
- Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters und des aktuellen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs.1
Satz 2 GemO
- 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Mammelzen
- Sachstand Sanierung Weiher
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Stefan Schmidt, Ortsbürgermeister