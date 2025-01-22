MAMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Mammelzen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 25. August 2025, findet im Dorfgemeinschaftshaus Mammelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 18:30 Uhr)

Verschiedenes Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters und des aktuellen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs.1

Satz 2 GemO

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Mammelzen Sachstand Sanierung Weiher Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Stefan Schmidt, Ortsbürgermeister