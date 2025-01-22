SESSENHAUSEN – 3.580 Liter Heizöl in Sessenhausen gestohlen

Zwischen dem 13. und 21. November 2025 wurden insgesamt 3.580 Liter Heizöl aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Sessenhausen entwendet. Wie es den Tätern gelungen ist, eine solch große Menge Heizöl unbemerkt abzutransportieren, ist bislang nicht bekannt. Etwaige Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei