KOBLENZ – Petra und Ecki – Silber bei der Deutschen Meisterschaft im Discofox!

Wie fühlt es sich an, an einem grauen Novembertag aufzuwachen und auf einen großen Pokal zu blicken? GROSSARTIG! Sagen jedenfalls Petra Lahnstein aus Molsberg und Ecki May aus Neuwied, die beim TGC Redoute Koblenz und Neuwied e.V. trainieren. Die beiden haben bei der Deutschen Meisterschaft im Discofox (TAF) in der Klasse A3 den 2. Platz belegt. Und den Pokal mit nach Hause genommen.

„Es hat uns wieder einmal gezeigt, dass es sich lohnt, dranzubleiben, fleißig zu trainieren und Neues auszuprobieren,“ sagt das Discofox-Turnierpaar. „Und daran, diszipliniert zu sein und immer wieder mit Freude auf die Tanzfläche zu gehen, egal ob im Training oder auf einem Turnier.“ Und dann ziehen Petra und Ecki vom TGC Redoute eine richtig schöne Bilanz für 2026: „Wir sind dankbar für unsere erste gemeinsame Discofox-Saison und freuen uns schon aufs nächste Jahr!“

Ihren Erfolg haben Petra und Ecki auch ihrem Trainer Dirk Mettler zu verdanken, der sie optimal vorbereitet hat. Und allen, die mit ihnen trainiert und ihnen Tipps gegeben haben, die an sie geglaubt, die Daumen gedrückt und sie beim TGC Redoute begleitet haben.

Der Koblenzer Tanzsportverein ist der größte in Rheinland-Pfalz. Er lädt ab Januar 2026 alle Discofox-Begeisterten und solche, die es werden wollen, zu seinem neuen Anfängerkurs ein. Der Kurs richtet sich an Paare, die die Grundlagen des Discofox lernen möchten – vom ersten Grundschritt über die richtige Führung bis hin zu den wichtigsten Basic-Figuren.

Der Discofox-Anfänger-Kurs startet am 4. Januar 2026 und findet bis zum 29. März immer sonntags von 16 bis 17 Uhr in der Trainingshalle des TGC Redoute, Am Metternicher Bahnhof 24, 56072 Koblenz, statt. Wer mittanzen möchte, kann sich ab sofort bei Ilse Salzmann unter der Telefonnummer 0151-14305261 anmelden.