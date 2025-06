SELBACH – Traditionelles Ostereierschießen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach

Das traditionelle Ostereierschießen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach hatte diesmal im Hinblick auf die Feier zum 90-jährigen Bestehen stattgefunden. Angetreten waren elf Schützen, darunter fünf seitens der rührigen Jugendabteilung. Als besonders erfolgreich erwies sich am Ende des Wettbewerbs die Selbacher Familie Bernhardt. Ihre drei Angehörigen „erschossen“ insgesamt 66 Eier. „Ein tolles Ergebnis“, so Schießmeister Kevin Nau. Zwei Jungschützen hatten sich für den Wettkampf anläßlich des Jungschützentags am 1. Juni in Grefrath qualifiziert: Jeremy Jakobsen-Urwald und Laura Seibert. Letztere hat dann Platz 1 in der Bambiniklasse knapp verfehlt, Jeremy fuhr mit einem guten 7. Platz nach Hause. Zu den ersten Gratulanten bei einem kleinen Empfang gehörte natürlich auch Brudermeister Stephan Decker. Jetzt freuen sich alle auf das Jubiläumsfest vom 25. bis 27. Juli. Dann gibt es endlich auch wieder ein großes Festzelt auf dem Schützenplatz, heisst es seitens des Vorstands. Und eingeladen zum Mitfeiern sind neben allen Selbachern auch die Freunde aus der näheren und weiteren Umgebung. (bt) Foto: Bernhard Theis

Foto: Die bestplatzierten Jungschützen des traditionellen Ostereierschießens der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach (von links): Jeremy Jakobsen-Urwald, Lea Seibert, Lilly Bernhardt und Mayra Iwan.