BETZDORF – Linde macht Juni zum „Music-Monat“

In der Kultkneipe „Linde“ im Betzdorfer Klosterhof geht es Schlag auf Schlag. Nach den beiden äußerst erfolgreichen Hutkonzerten im Mai geht es im Juni mit zwei Leckerbissen aus der heimischen Speisekarte talentierter Musiker weiter. Am 14. Juni 2025 sorgen die Soulmates in Music für einen stimmungsvollen Coverabend und am 28. Juni 2025 rocken „True Shit“ die „Linde“. Beide Konzerte beginnen um 20:30 Uhr.

Am 14. Juni sorgen die „Soulmates in Music“ (musikalische Seelenverwandte) dafür, dass in der Linde die Post abgeht. Juli und Holger zeigen dann, was es heißt, zu covern. Da geht es nicht um „Nachspielen“, sondern um die Kunst, bekannten Songs die eigene musikalische Seele einzuhauchen. So entstehen Musikstücke, die noch mehr Power haben als die zugrunde liegenden Hits. Juli und Holger beherrschen diese Kunst und arrangieren die Coverstücke in einem eigenen akustischen Stil. Dabei verbinden sie das Feuer der Originale mit ihrem individuellen Stil zu einem begeisternden „New-Feeling“. In ihrem Programm schlendern sie mit ihrem begeisterten Publikum quer durch das musikalische Spektrum – von sanften Melodien bis zu rockigen Beats.

Am 28. Juni bebt dann die „Linde“ unter dem Sound von „True Shit“. Der Stil des Freudenberger Trios ist im positiven Sinne unbeschreiblich. „True Shit“ klingt wie ein Wohnzimmerkonzert mit Festivalenergie. Basis der Songs sind kleine Alltagsanekdoten, ehrlich, witzig und nie verkopft. Der Sound pendelt zwischen Straßenmusik, Kneipensoundtrack und schweißtreibendem Akustikpogo. Aber eigentlich hat das Trio keine Einordnung nötig. Sie reißen ihr Publikum einfach mit ihrem ehrlichen Sound mit und laufen bei den Begeisterungsstürmen der Gäste zur Höchstform auf.

Damit ist der Juni für die Musikfreunde in Betzdorf und Umgebung gerettet. Sie können sich auf tolle Konzerte am 14. und 18. Juni im Betzdorfer „Szenetreff im Klosterhof“ freuen. Natürlich sorgt Lindewirt Flo mit seinem Team dafür, dass man bei Fingerfood und Getränke aller Art nicht zu kurz kommt.