SELBACH – Kinderkarneval in Selbach.

Selbach hatte wieder zu einer turbulenten Kindersitzung ins Schützenhaus eingeladen. Federführend war die DJK Wissen/Selbach unter Mitwirkung der anderen Ortsvereine. Als Moderatoren wirkten gut gelaunt Felix und Jessy. Bei der Begrüßung erschallte auch gleich der heimische Schlachruf im Saal: „Selwich loss gohn!“ Im Mittelpunkt des Geschehens standen natürlich die vier Tanzgruppen der DJK: Dancing Angels, Step by Step, Burning Fire und Dance Attack. Alle Auftritte wurden mit dem verdienten Applaus bedacht. Und die Trainerinnen Monika Grahn, Lisa Seitz, Monique Böhmer und Michelle Böhmer erhielten stellvertretend für die viele kleinen Akteure den aktuellen Karnevalsorden überreicht. Die Ehre gaben sich wieder einige befreundete Vereine. So zum Beispiel aus Schladern, Gebhardshain, Morsbach oder Katzwinkel. Zwischen den Darbietungen zog eine fröhliche Polonaise durch die Stuhlreihen oder die Moderatoren baten zu Stopptanz und Mischmachspielen auf die Bühne. Dann warteten alle Kinder auf das Ergebnis des Kostümwettbewerbs. Am schönsten verkleidet hatten sich am Ende Alvin als Astronaut, Feli als Prinzessin und Zoey als Engel. Auch ihnen galt starker Applaus. Dann hieß es leider Abschied nehmen. Man dankte noch den Helfern im Schützenhaus und hoffte auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Derweil geht es aber weiter mit dem Selbacher Karnevalstreiben. So steht am Montag, 16. Februar, der traditionelle Umzug auf dem Programm. Er beginnt wie immer um 15:11 Uhr und führt bis zur Gemeindegarage. Die örtliche Schützenbruderschaft hat schon verraten, dass sie einen eigenen Wagen beisteuert. Mit der großen Party im Schützenhaus gehen die tollen Tage dann endlich vorbei. (bt) Fotos: Bernhard Theis