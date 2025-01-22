NEITERSEN – Seenotrettung im Mittelmeer – Film und Gespräch am 13.03.2026 um 18.30 Uhr in der Wied-Scala, Südstraße 1, 57638 Neitersen. – Der Eintritt ist kostenlos

Die Dokumentation „Kein Land für Niemand – Abschottung eines Einwanderungslandes“ zeigt die Situation an den europäischen Außengrenzen, begleitet einen Rettungseinsatz auf dem Mittelmeer, schildert die katastrophale humanitäre Lage aus der Luft und erzählt die Geschichten von Überlebenden, die trotz riskanter Umstände ihren Weg nach Deutschland gefunden haben.

Die Filmemacher nehmen ziviles Engagement ebenso deutlich in den Blick wie die zunehmende europäische Abschottungspolitik. Sie fordern dazu auf, die scheinbar unaufhaltsame Radikalisierung der Migrations- und Asyldebatte in Frage zu stellen.

Nach der Vorführung dieses aufrüttelnden Films steht Kai Echelmeyer, Sea-Eye*-Mitglied aus Köln, für ein Gespräch über die derzeitige Grenzpolitik und den Wandel zu Abschottung und Abschreckung zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos; stattdessen wird am Eingang um eine Spende zugunsten

der Hilfsorganisation Sea-Eye gebeten. Veranstalter sind der Caritasverband Rhein-Sieg e.V. und die Aktion Neue Nachbarn in Kooperation mit dem Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werk Altenkirchen sowie das Psychosoziale Zentrum für traumatisierte Geflüchtete (PSZ) mit dem

Projekt IStA (Identifizierung, Stabilisierung traumatisierter Asylsuchender (IStA)