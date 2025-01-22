SEELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seelbach

Am Donnerstag, 09. Oktober 2025, 19:00 Uhr, findet in der „Henry-Hütte“ Seelbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratung und Beschlussfassung über die Initiative „Jetzt reden WIR – Ortsgemeinden stehen auf!“ Informationen der Ortsbürgermeisterin Aktueller Sachstand zur Gründung eines Dorfvereins Einwohnerfragestunde Verschiedenes

Anke Klein, Ortsbürgermeisterin