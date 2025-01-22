LINZ – Versuchter Raub in der Innenstadt Linz am Rhein

Am Vormittag des 29. September 2025 kam es im Bereich der Strohgasse in Linz zu einem versuchten Raub. Hierbei versuchte ein Unbekannter die Handtasche einer älteren Dame zu entreißen. Dies missglückte ihm und er floh in unbekannte Richtung. In Folge des versuchten Raubs stürzte die Frau zu Boden und musste sich in medizinische Behandlung begeben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden. Quelle Polizei