SECK – Schussabgabe auf Verkehrszeichen und Wanderkarten beiSeck

Zwischen Mittwoch, 01.04.2026, und Montag, 13.04.2026, kam es im Bereich des Campingplatzes Weiherhof in der Ortsgemeinde 56479 Seck zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung an Verkehrszeichen, Wanderkarten sowie Willkommensschild durch abgegebene Schüsse. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663 – 98050) zu melden. Quelle: Polizei