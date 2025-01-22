RACKSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Racksen
RACKSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Racksen
Am Dienstag, 28. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Bürgerhaus Isert-Racksen – Auftragsvergabe – Verkleidung Container
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
- Verschiedenes
Hartmut Demmer, Ortsbürgermeister