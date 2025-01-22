Bürgerkurier

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RACKSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Racksen

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RACKSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Racksen

Am Dienstag, 28. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
  2. Bürgerhaus Isert-Racksen – Auftragsvergabe – Verkleidung Container
  3. Informationen des Ortsbürgermeisters
  4. Einwohnerfragestunde
  5. Verschiedenes

Hartmut Demmer, Ortsbürgermeister

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