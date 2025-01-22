RACKSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Racksen

Am Dienstag, 28. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Bürgerhaus Isert-Racksen – Auftragsvergabe – Verkleidung Container Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde Verschiedenes

Hartmut Demmer, Ortsbürgermeister