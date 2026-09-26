Schulumbau in Gladbach: Grundstückskauf soll den Unterricht im Ort sichern

Neuwied-Gladbach. Mindestens 16 Monate Bauarbeiten an der Wülfersberg-Grundschule – und trotzdem könnten die Kinder weiterhin in ihrem Heimatort zur Schule gehen. Möglich machen soll das der Kauf eines unmittelbar angrenzenden Grundstücks. Die Stadt Neuwied hat sich mit dem Eigentümer bereits geeinigt. Nun muss der Stadtrat entscheiden, ob die 416 Quadratmeter große Fläche tatsächlich erworben wird.

Für die geplante Sanierung und Erweiterung der Grundschule könnte das Grundstück an der Adresse „An der Marienkirche 13“ eine entscheidende Rolle spielen. Während der Bauarbeiten ließen sich dort Unterrichtscontainer aufstellen. Die Schülerinnen und Schüler müssten dann nicht vorübergehend nach Heimbach-Weis ausweichen, sondern könnten ihren gewohnten Schulstandort behalten.

Hinter der farbigen Mauer befindet sich das Grundstück, das die Stadt Neuwied für die Sanierung und Erweiterung der Wülfersberg-Grundschule erwerben möchte. Foto: Ulf Steffenfauseweh / Stadt Neuwied

Mehr Platz für eine Schule mit langer Geschichte

Die Wülfersberg-Grundschule gehört seit Generationen zum Ortsbild von Gladbach. Das ursprüngliche Schulgebäude stammt aus dem Jahr 1910 und wurde in den 1970er- und 1990er-Jahren durch Anbauten erweitert.

Nun stehen weitere Veränderungen bevor. Nach Angaben der Stadt machen steigende Schülerzahlen und der zusätzliche Platzbedarf für die Ganztagsbetreuung eine Umstrukturierung der vorhandenen Räume sowie eine bauliche Erweiterung notwendig.

Mit dem angrenzenden Grundstück könnte die Stadt dabei gleich zwei Probleme lösen: zunächst den benötigten Platz für den Unterricht während der Bauphase schaffen und anschließend das Außengelände der Schule vergrößern.

Nach dem Umbau könnte der Schulhof wachsen

Sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen, soll die Fläche dauerhaft der Schule zugutekommen. Vorgesehen sind zusätzliche Spielmöglichkeiten und eine naturnähere Gestaltung des Schulhofs.

Auch die Stadtspitze sieht darin eine Chance für den Standort. „Das Grundstück liegt für uns genau an der richtigen Stelle“, erklären Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Stadtrat entscheidet im November

Ganz abgeschlossen ist der geplante Grundstückskauf allerdings noch nicht. Zwar hat die Stadtverwaltung mit dem bisherigen Eigentümer bereits eine Einigung erzielt, die Zustimmung des Stadtrats steht jedoch aus. Sie soll in der kommenden Sitzung im November eingeholt werden.

Der vereinbarte Kaufpreis orientiert sich nach Angaben der Stadt am gutachterlich ermittelten Verkehrswert. Eine konkrete Summe wurde nicht genannt. Ebenso stehen der genaue Beginn der Bauarbeiten und die Gesamtkosten der Schulmodernisierung noch nicht fest.

Für die Familien in Gladbach dürfte vor allem entscheidend sein, ob sich die Bauarbeiten tatsächlich ohne einen vorübergehenden Wechsel des Schulstandorts organisieren lassen. Mit dem geplanten Grundstückserwerb wäre dafür eine wichtige Voraussetzung geschaffen.

Quellen: Stadtverwaltung Neuwied, Pressemitteilung vom 26. Oktober 2026; Wülfersberg-Grundschule Gladbach.