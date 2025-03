SCHÜRDT – Whisky-Tasting in Schürdt – Teil 3

Am Freitag, 28. März 2025 findet ab 19:00 Uhr das inzwischen schon traditionelle Whisky-Tasting in Schürdt statt. Elmar Chylka aus Ziegenhain wird die Gäste mitnehmen auf eine fachkundige Reise und über die Geheimnisse des Whiskys und dessen Herkunftsregionen aufklären. Es werden sechs verschiedene Getränke aus original Glencairn Gläsern verkostet. Für die Teilnahme ist ein Kostenbeitrag von 24,00 Euro am 28. März 2025 bei Einlass zu entrichten. Sofern man das Glencairn Glas nicht behalten möchte, gibt es bei Rückgabe des Glases 6,00 Euro zurück. Im Preis inbegriffen ist ein Irish Stew (eine Art Eintopf), der von Birthe frisch zubereitet wird.

Wichtig! Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung bis zum 20. März 2025 gebeten! Anmeldungen nehmen der Ortsbürgermeister Torsten Saynisch und Elmar Chylka gerne entgegen. Per Mail ist eine Anmeldung unter torstensaynisch@t-online.de möglich. Es sind gerne auch „Zaungäste“ aus Schürdt und Umgebung eingeladen, die Elmar (natürlich kostenfrei) lauschen möchten, aber andere Getränke favorisieren. Slàinte (Schottischer Trinkausspruch – bedeutet auf Gälisch „Gesundheit“)