GERMERSHEIM – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 50-Jährigem aus Germersheim

Seit Freitag, 28. Februar 2025, 17:00 Uhr, wird ein in Germersheim wohnender 50-Jähriger vermisst. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste nicht aufgefunden werden. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, weshalb die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Personenbeschreibung / besondere Hinweise: – 50 Jahre alt – 180 cm groß – 60 kg – hagere Gestalt – mitteleuropäischer Phänotyp – kurze graue Haare mit Geheimratsecken – grüne Augen – blaue Jeans – weiße Turnschuhe – dunkelblaue Steppjacke. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail (pigermersheim@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei