SCHÜRDT – Montagnachmittag war er plötzlich wieder da, der Falke

Erfreuliches Wiedersehen mit einem Falken ereignete sich am Montagnachmittag. Ein huschender Schatten war kurz zu sehen. Ein Blick aus dem Fenster zeigte, dass da gerade ein Greifvogel erschienen war. Bereits 2024 hatte ein Falkenpärchen erfolgreich Nachwuchs aufgezogen hatte. Die größeren Kollegen wie Milan und Bussard waren zwischendurch mal zu sehen, jetzt kam der kleine Falke hinzu. Auf der Astspitze beobachtete er die Gegend, schien Ausschau nach seiner alten Brutstätte zu halten. Die Kamera kam in den Anschlag, gerade rechtzeitig, bevor der gefiederte Freund sich in die Tiefe stürzte, um Sekunden später auf dem nächsten Ast zu landen. Hoffentlich bleibt er wieder zur erfolgreichen Familiengründung. Fotos: Diana Wachow