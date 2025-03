FRIESENHAGEN – Organist der Abtei Maria Laach konzertiert in Friesenhagen

Gereon Krahforst, der Organist der weltberühmten Benediktinerabtei Maria Laach, gibt ein Orgelkonzert auf der dreimanualigen Seifertorgel in St. Sebastianus Friesenhagen am Passionssonntag, 06. April 2025 um 16.30 Uhr. Es erklingen Werke des 19./20. Jahrhunderts von Callahan, Olsson u.a. sowie eine Choralimprovisation. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Gereon Krahforst wanderte nach einer Reihe von kirchenmusikalischen Anstellungen in Bonn (Kreuzbergkirche), Mönchengladbach (Münsterbasilika), Minden (Dom) und als Domorganist in Paderborn (Dom) zunächst nach Südspanien aus und amtierte dort als Organist der national bedeutenden „Organo del Sol Mayor“ in Marbella an der Costa del Sol. Bis dahin lehrte er gleichzeitig acht Jahre lang eine Orgel-Improvisationsklasse an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. 2012 – 2014 amtierte er als Cathedral Organist und Associate Director of Music an der Cathedral Basilica of Saint Louis, Missouri – einer der bedeutendsten katholischen Kathedralen Amerikas. Im April 2015 wurde er vom Benediktinerkonvent der weltberühmten Abtei Maria Laach als Abteiorganist und künstlerischer Leiter der Internationalen Laacher Orgelkonzerte berufen. Gereon Krahforst gilt neben seinem brillanten Literaturspiel als hervorragender Improvisator.