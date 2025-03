SCHÜRDT – Eine Chronik für Schürdt

Am Wahlsonntag überraschte Mitbürger Hans-Lothar Erdnüß die Gemeinde und den Gemeinderat mit einem Fotoalbum. Das Album enthält unzählig Fotos und Anekdoten aus dem Dorfleben der letzten Jahre und Jahrzehnte in Schürdt. So werden Erinnerungen an den Aufbau der Grillhütte wieder wach, sowie an Weihnachtsfeiern und Feste unter der alten Dorflinde. Liebevoll sind Beschreibungen und Informationen zu vielen weiteren Ereignissen aufgeführt.

Der Gemeinderat war sich schnell einig, einen gebührenden Platz für dieses „Schätzchen“ zu finden. Geplant ist eine Aufbewahrung in der Grillhütte, um künftig bei Veranstaltungen der Ortsgemeinde in Erinnerungen an die gute, alte Zeit schwelgen zu können. Ein ganz großer Dank gilt Hans-Lothar für die Idee und Gestaltung des Albums, der sich hiermit wieder einmal für seine Heimatgemeinde verdient gemacht hat. Der Ortsgemeinderat Foto: wwa