ALTENKIRCHEN – DRK-Senioren zu Gast in der Kita Traumland und Glockenspitze

Wie auch schon in den zurückliegenden Jahren zur Karnevalszeit, erhielten die Bewohner des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen eine Einladung der Kita Traumland, um eine ganz besondere Aufführung zu erleben. Die Eltern und Erzieherinnen der Kindergartenkinder führten mit Begeisterung das beliebte Kinderbuch-Theaterstück „Superwurm“ auf und brachte so Freude und Staunen in die Augen der kleinen und großen Zuschauer.

Das Stück basierend auf der Geschichte von „Superwurm“, einer tapferen und hilfsbereiten Regenwurmfigur, begeisterte das Publikum mit einer Mischung aus Humor, Abenteuer und einer wichtigen Botschaft über Freundschaft und Zusammenhalt. Die Aufführung endete mit vielen glücklichen Gesichtern und dem Wunsch nach baldiger Wiederholung. Ein großes Dankeschön ging an alle Beteiligten, die dieses wundervolle Ereignis möglich gemacht haben.

Bei einem Besuch der Kita Glockenspitze in Altenkirchen konnten einige Bewohner des DRK-Seniorenzentrums die eingeübten Tänze der Kindergartenkinder bewundern und bestaunen. Die wurden nicht nur mit Begeisterung und Arrangement vorgetragen, sondern regten die Senioren auch zum Mitmachen an. Im Anschluss wurden noch verschiedene Gesellschaftsspiele mit den Kindern und Senioren in kleinen Gruppen gespielt. Dieses generationenübergreifende Treffen bot nicht nur Spiel und Spaß, sondern auch wertvolle Möglichkeiten des Austauschs zwischen Jung und Alt. Auch hier ging ein Dank an alle Beteiligten der Kita Glockenspitze für diesen wunderschönen Vormittag.