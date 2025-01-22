SCHÜRDT – „Der König ist tot – es lebe der König“

Ganz anders als im historischen Sinne gemeint, aber mit nicht weniger Inbrunst. Ich habe ihn immer meinen Prinzen genannt, aber er war ein König und verdient es in allen Formen und Farben gelobt zu werden.

Ein ganz Großer hat die Bühne verlassen. Ich habe es kommen sehen, immer und immer wieder und ganz klar. Zero hat so viele Pakete tragen müssen und hat sich immer wie ein kleiner Phönix wieder erhoben und allen gezeigt, welche Kraft, Sturheit und welchen Lebenswillen er hat. Quasi sein Leben lang hat er alle Höhen und Tiefen gelebt und hat bis zum letzten Tag immer mutig dazu gelernt.

Die Epilepsie und das, was da in seinem Kopf gewachsen ist, hat ihn Kraft gekostet und diesmal zu viel ….. Am Wochenende hat er drei Krampfanfälle gut weggesteckt und ist immer wieder aufgestanden. Der Vierte war anders und hat unsere Welt verändert. Zero ist wieder aufgestanden, aber er war verändert – er war weniger Zero.

Immer noch Käseverliebt aber ohne den Glanz in den Augen und immer weniger werdend. Bervor die Epilepsie und die Schmerzen ihn besiegen konnten ist er gestern Abend seine Reise angetreten – in meinen Armen. Er wusste was passiert. Er hat geschlafen, als die Spritze gesetzt wurde. Er schaute kurz auf und schlief weiter und ging.

Eine Stunde vorher, als ich den Entschluss gefasst habe, saß er neben mir im Eingang. Ganz ruhig. Kein Bellen, kein Stress, kein Tingeln. Mir liefen die Tränen übers Gesicht und er leckte sie weg. Erst Stunden später erinnerte ich mich daran, dass er das in jungen Jahren immer tat. Immer wenn ich weinte, kam er angerannt und hat mir die Tränen weg geleckt. Er war so viel weiser als ich es je geahnt habe.

Nun sitze ich hier und weine.. und er wird mich nicht mehr trösten, aber ich werde immer an ihn denken. Mein größter Lehrmeister, der mich gezwungen hat Dinge anders als andere zu sehen, der mich gelehrt hat Vertrauen zu haben, auch wenn ich nichts kontrollieren kann, der mir beigebracht hat erst hin zu sehen um dann zu verstehen. Der Meister der kleinen und zarten Kommunikation, der Charmeur, der Kläffer mein Säbelzahntiger.

Hagen, Bernadette und Bear werden Dich empfangen und Du wirst mit ihnen wieder laufen, ohne Schmerzen und ohne Angst. Ich liebe Dich, mein Fuchs. Diana