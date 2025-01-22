BETZDORF – Fahrzeugführer in Betzdorf unter Kokain-Einfluss unterwegs

Am 12. August 2025 führte eine Streife der Polizei Betzdorf gegen 10 Uhr in der Wilhelmstraße eine Verkehrskontrolle mit einem VW Golf durch. Bei dessen 26-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich deutlich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest bestätigte den Konsum von Kokain und auch Cannabis. Der Beschuldigte räumte den vorausgegangenen Konsum dieser Stoffe ein. Zu Beweiszwecken wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da Recherchen ergaben, dass es sich nicht um den ersten Verstoß dieser Art handelt, wurde nach Rücksprache mit der Fahrerlaubsnisbehörde der Führerschein des 26-jährigen direkt einbehalten. Quelle Polizei