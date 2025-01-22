SCHÖNSTEIN – Kevin Kostka neuer Schützenkönig bei der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein

Am gestrigen Fronleichnamstag errang Kevin Kostka beim traditionellen Vogelschiessen der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein mit dem 1305. Schuss den Titel Schützenkönig. Adam Kleine ist neuer Jungschützenkönig, Matthis Seibert Schülerprinz und Pepe Hartmann darf sich ab sofort Bambiniprinz nennen. Das große Schützenfest am letzten Juniwochenende ist damit in trockenen Tüchern. (bt) Foto: Bernhard Theis