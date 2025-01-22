Ministerpräsident Gordon Schnieder besucht Empfang der Wirtschaft bei Nidax in Rahms

Am frühen Nachmittag rollten beim Nidax Campus auf den Westerwaldhöhen die Gäste aus Industrie, Handel, Handwerk und Politik an. Abgeordnete aus Berlin und Mainz, Bürgermeister der Verbandsgemeinden und gut gelaunte Gäste von Rhein und Wied.

Mit Spannung wurde der erste Besuch des neuen Ministerpräsidenten erwartet, der als Gastredner neben dem Firmeninhaber des 105 Jahre alten Familienunternehmen und dem Landrat auf dem Programm zu finden war. Der Chefredakteur der Rheinzeitung führte durchs Programm und Landrat Hallerbach freute sich in seiner Rede über viele Erfolgsgeschichten in der Wirtschaft und hegte die Hoffnung, dass die Aufgaben der Politik für eine stabile Lage, weniger Bürokratie, bessere Ausbildung von Fachkräften und schnellere Anerkennung von Berufsabschlüssen ausländischer Bewerber zu einer spürbaren Entlastung auf dem Arbeitsmarkt bei Industrie und Handwerk führt.

CEO Bruno Reufels stellte sein Unternehmen mit 2800 Mitarbeiterin in 81weltweiten Standorten und die fünf Kooperationspartner in seinem Netzwerk vor und berichtete über Gigantische Zahlen in Milliardenhöhe, die diese in die Zukunft seine Unternehmen investierten. Davon konnten die Gäste anschließend auch in kleineren Gruppen bei einem Rundgang durch das Nidax Experience Center Synnoscape überzeugen. Während in der rustikalen Holzhütte hinter dem Glasbau sich die Gäste das Abendessen schmecken ließen wurden draußen auf der Terrasse schon fleißig alte Freundschaften gefestigt und neue Netzwerke geknüpft. Nach anfänglichem auftauchen grauer Regenwolken wurde es doch noch ein sonniger Abend, bei dem manch einer bei einem Glas Wein noch länger blieb als geplant. Während Neuwieds Landrat und der Oberbürgermeister noch einige Fotos mit den verschiedensten Gästen machten hatte sich der Ministerpräsident schon verabschiedet, um im heimischen Birresborn den Geburtstag seiner Frau zu feiern. (mabe) Fotos: Marlies Becker