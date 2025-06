SCHÖNSTEIN – Die Schönsteiner feiern ihr großes Schützenfest.

Am Wochenende ist es wieder soweit: Die Schönsteiner feiern ihr großes Schützenfest. Und das Böllern gehört seit langem dazu. Mit mächtigen Salutschüssen tut man das Ereignis weithin hörbar kund. Die historische Aufnahme vom Juni 1992 zeigt das Bestücken der Böllerkanone mit Schwarzpulver. Für das korrekte Vorgehen bei dem nicht ganz ungefährlichen Laden sorgten damals (von links) Hermann Weller, Gereon Quast und Bernhard Reuber. Angefertigt hatten das massive Teil Andreas und Georg Weller bei der heimischen Firma Kautex. Der Knall kam dann per Elektrozünder zustande. 1988 übernahmen Martin Trapp und weitere Schützenbrüder die Verantwortung für den altehrwürdigen Brauch. Seit zwei Jahren ist jedoch damit Schluss. Geböllert wird immer noch; jetzt allerdings von den Leuten, die auch für das Feuerwerk sorgen. Zu hören sind die ersten Schüsse am Samstag um 17 Uhr als Ankündigung des Schützenfests. Das Festzelt steht schon und auf dem Sportplatz davor sehen einige Buden ihrem Aufbau entgegen. Die untere Dörnerstraße, dort wo die frischgebackene Majestät residiert, ist längst zur „Königsallee“ avanciert. Am Samstag um 18 Uhr gibt es ein Standkonzert mit der Stadt- und Feuerwehr Wissen im Schlosshof. Anschliessend holt man Schützenkönig Klaus Stangier und seine Königin Sabine Nell ab und geleitet sie zum Festzelt. Gegen 23 Uhr steht das tradionelle Höhenfeuerwerk auf dem Programm.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst an der Heisterkapelle. In der Schönsteiner Pfarrkirche St. Katharina wird dann der Segen erteilt. Um 15 Uhr tritt die gastgebende St. Sebastianus-Schützenbruderschaft zum Festzug in der Ortsmitte an. Im Mittelpunkt stehen natürlich König Klaus und Königin Sabine mit ihrem Hofstaat. Aber auch Jungschützenkönig Luam Koca, Schülerprinz Felix Kesseler und Bambiniprinz Maximilian Ersfeld dürften bei der Parade alle Blicke auf sich ziehen. Am Montagnachmittag lockt man mit den „Dicken Backen“ und später der „Dancing Band Sunshine“ ins Festzelt. Gegen 21.30 Uhr endet mit dem Zeltausmarsch unter starker Luftballonbegleitung das Schönsteiner Schützenfest. (bt) Fotos: Bernhard Theis