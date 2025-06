LUDWIGSHAFEN – Schwerer Verkehrsunfall in Ludwigshafen – Radfahrer schwer verletzt

LUDWIGSHAFEN – Verkehrsunfall in Ludwigshafen – Radfahrer schwer verletzt

Samstagmittag, 28. Juni 2025, kam es gegen 14:15 Uhr in Ludwigshafen, an der Kreuzung Saarlandstraße/Stifterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn. Der Fahrradfahrer überquerte die Saarlandstraße in Richtung Südweststadion und kollidierte mit einer Straßenbahn, die in Richtung Berliner Platz fuhr. Der 22-jährige Fahrradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer und die Passagiere konnten die Straßenbahn unverletzt verlassen. Während der Unfallaufnahme und bis zur Räumung der Unfallstelle musste die Saarlandstraße zwischen Adlerdamm und von-Weber-Straße in beide Richtungen für knapp drei Stunden gesperrt werden. Nach den ersten Schätzungen der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Gutachter beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Quelle Polizei