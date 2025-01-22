SAARBURG-KELL – Öffentlichkeitsfahndung nach Pamela Küster aus Saarburg-Kell

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum Aufenthaltsort von Pamela Küster. Sie wird seit Dienstag, 11. August vermisst, wurde zuletzt bei den Einkaufsmärkten Leuktal Saarburg gegen 14.30 Uhr gesehen. Eine Fahndungsausschreibung erfolgte um 22.00 Uhr.

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen an den Objekten in Saarburg und Kell, sowie der Umgebung mit Unterstützung der Diensthundestaffel, Man- Trailern aus Luxemburg, DRK, Wasserschutzpolizei, Hubschrauberstaffel und Polizeikräften aus Saarburg, Hermeskeil und dem Saarland, erfolgte am Nachmittag des Mittwoch, 12. August 26 die polizeiliche Öffentlichkeitfahndung.

Erste Zeugenhinweise erbrachten bisher keine neuen Erkenntnisse. Da es aktuell keine neuen Anhaltspunkte zu einem möglichen Aufenthaltsort von Frau Küster gibt, hat die Familie der Vermissten über ihre sozialen Medien, zusätzlich um Hinweise zum Auffinden der Gesuchten gebeten. Sie beabsichtigen am Samstag eine privat organisierte Hinweissuche. Die Maßnahmen wurden der Polizei

mitgeteilt, ein unmittelbarer Austausch und mögliche, weitere polizeiliche Maßnahmen bei neuen Hinweisen sind sichergestellt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin: Haben Sie Frau Küster nach Verlassen des DM und des Rewe Marktes Saarburg am Dienstag, 11.08.2026 gesehen?

Haben Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Frau Pamela Küster?

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Saarburg unter 06581-915510. Quelle: Polizei