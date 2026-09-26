Roter Teppich für das Ehrenamt: Landkreis Neuwied würdigt Engagement in Asbach

Asbach. Rund 150 Gäste kamen zum Ehrenamts-Abend des Landkreises Neuwied im Bürgerhaus Asbach zusammen. Eingeladen waren Menschen, die sich in Vereinen, Dorfgemeinschaften und sozialen Einrichtungen für andere einsetzen. Landrat Achim Hallerbach empfing die Ehrenamtlichen persönlich auf einem roten Teppich und dankte ihnen für ihren Einsatz.

„Es gibt Menschen, die brauchen nicht viele Worte. Sie packen einfach an und sind da, wenn Hilfe gebraucht wird. Sie schenken Zeit, Kraft und Zuversicht oft ganz selbstverständlich und ohne etwas dafür zu erwarten“, sagte Hallerbach.

Unter den Gästen waren Vertreter von Gemeinden, die in diesem Jahr ein Ortsjubiläum gefeiert hatten oder in denen durch ehrenamtliche Arbeit neue Plätze und Begegnungsräume entstanden sind. Auch Menschen, die sich für Senioren, Kinder und Jugendliche engagieren, waren eingeladen.

Engagement für Kinder und Familien

Zu den Gästen gehörte eine Delegation der VOR-TOUR der Hoffnung um Ehrenvorsitzenden Jürgen Grünwald. Der Verein setzt sich seit 1996 für krebskranke, notleidende und hilfebedürftige Kinder sowie deren Familien ein. Nach Angaben der Kreisverwaltung kamen in den vergangenen 30 Jahren rund zehn Millionen Euro an Spenden zusammen.

Landrat Hallerbach hob die Bedeutung des sozialen Ehrenamts hervor. Viele Engagierte seien im Hintergrund tätig und übernähmen Verantwortung, ohne dafür besondere Anerkennung zu erwarten. Gerade dieser Einsatz stärke den Zusammenhalt und mache den Landkreis lebenswerter.

Tanz, Zauberei und Musik im Bürgerhaus

Neben der Würdigung der Ehrenamtlichen stand ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf dem Plan. Durch den Abend führte Moderator Michael Bleidt.

Für Auftritte sorgten unter anderem die Hip-Hop-Weltmeisterinnen Miah Bein und Maggie Dückmann sowie die Rot-Weisse Funken Asbach mit ihren Gardetänzen. Zauberer Gerhard Leßmann unterhielt die Gäste mit seiner Show „Chapeau-Bas“. Die musikalische Begleitung übernahm B + M Music.

Zum Programm gehörte außerdem eine Tombola mit Sachpreisen und Gutscheinen, die von Unternehmen, Einrichtungen sowie Gastronomie- und Winzerbetrieben zur Verfügung gestellt worden waren.

Auch hinter den Kulissen waren zahlreiche Helfer im Einsatz. Das Organisationsteam der Kreisverwaltung unter Leitung von Kerstin Schwanbeck-Stephan und Marcus Broich wurde unter anderem vom Asbacher Club „Gemötlichkeit“ sowie von Auszubildenden der Kreisverwaltung unterstützt, die beim Service mit anpackten.

Finanzielle Unterstützung erhielt die Veranstaltung zudem von der Sparkasse Neuwied sowie den Volksbanken Rhein-Ahr-Eifel und Neustadt/Wied.

Mit dem Ehrenamts-Abend wollte der Landkreis vor allem jenen Menschen Anerkennung entgegenbringen, deren freiwilliger Einsatz das gesellschaftliche Leben in den Gemeinden über das ganze Jahr hinweg bereichert.

Quelle: Pressemitteilung der Kreisverwaltung Neuwied / Thomas Herschbach