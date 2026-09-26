Herbsttrompete bei Wissen entdeckt

Wissen. Anfang November hat sie rund um die Totengedenktage ihre beste Zeit: die Herbsttrompete. Der grau bis schwarz gefärbte Pilz ist im herbstlichen Wald nicht immer leicht zu entdecken. Im Außenbereich der Stadt Wissen wurde jetzt eine kleine Gruppe gefunden.

Sein düsteres Aussehen könnte vermuten lassen, dass er giftig ist. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen geschätzten Speisepilz, der sich beispielsweise gut für Nudelgerichte eignet.

Die Herbsttrompete, auch Totentrompete genannt, kann eine Höhe von etwa zwölf Zentimetern erreichen. Charakteristisch ist ihre trichterförmige Gestalt. Ihren Namen verdankt sie neben ihrem Aussehen auch der Jahreszeit, in der sie wächst – besonders rund um die Totengedenktage im November.

Zu finden ist der Pilz vor allem in Laubwäldern unter Buchen und Eichen. Dort wächst er häufig in Gruppen und ist durch seine dunkle Färbung zwischen dem Herbstlaub leicht zu übersehen.

Herbsttrompeten, auch Totentrompeten genannt, wurden im Außenbereich der Stadt Wissen entdeckt. Foto: Bernhard Theis

Foto: Bernhard Theis