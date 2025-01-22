ROSSBACH – Verkehrsunfall auf der L 255 bei Roßbach (Wied) – zwei Motorradfahrer verletzt

Am 29.06.26 gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der L 255 bei Roßbach (Wied). Zwei Motorradfahrer befuhren die L 255 aus Neustadt (Wied) kommend in Richtung Roßbach. Der vorausfahrende Motorradfahrer musste aufgrund einer Baustelle verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Vorderen auf. Beide Motorradfahrer stürzten und wurden durch den Unfall verletzt. Quelle: Polizei