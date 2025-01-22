RHEINLAND-PFALZ – Landesbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt – Rheinland-Pfalz stärkt den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt – Anette Diehl startet als erste unabhängige Landesbeauftragte

Rheinland-Pfalz setzt ein deutliches Zeichen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt: Mit Anette Diehl nimmt am 1. Juli erstmals eine unabhängige Landesbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ihre Arbeit auf. Die Stelle wurde im Rahmen des Pakts gegen sexualisierte Gewalt geschaffen und ist bundesweit einzigartig. Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, das eine solche unabhängige Beauftragtenstelle gesetzlich verankert hat.

„Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine Verpflichtung des Staates. Mit der unabhängigen Landesbeauftragten schaffen wir eine starke und dauerhaft verankerte Struktur, um Prävention, Intervention und Aufarbeitung weiter voranzubringen. Gleichzeitig stärken wir die Beteiligung von Betroffenen und machen ihre Perspektiven noch stärker zum Maßstab unseres Handelns“, sagte Familien- und Jugendministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Die unabhängige Landesbeauftragte wird künftig die Umsetzung zentraler Maßnahmen des Pakts gegen sexualisierte Gewalt begleiten, die ressortübergreifende Zusammenarbeit stärken und Impulse für Prävention, Intervention und Aufarbeitung geben. Darüber hinaus wird sie den Austausch zwischen staatlichen Stellen, Fachpraxis, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Betroffenen fördern.

„Mit der gesetzlichen Verankerung dieser Stelle übernimmt Rheinland-Pfalz bundesweit eine Vorreiterrolle. Wir wollen Schutzstrukturen nachhaltig stärken, Verantwortlichkeiten besser vernetzen und dafür sorgen, dass das Thema sexualisierte Gewalt dauerhaft die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient“, so die Ministerin.

Anette Diehl verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich des Kinderschutzes und der Prävention sexualisierter Gewalt. In ihrer neuen Funktion wird sie als unabhängige Ansprechpartnerin wirken und die Weiterentwicklung bestehender Schutzstrukturen unterstützen.

Anette Diehl erklärte vor ihrem Amtsantritt: „Sexualisierte Gewalt kann schwerwiegende und lebenslange Folgen haben. Wirksamer Schutz gelingt nur, wenn Prävention, Intervention und Aufarbeitung konsequent zusammengedacht werden. Besonders wichtig ist mir, die Erfahrungen und Perspektiven Betroffener einzubeziehen und gemeinsam mit allen Verantwortlichen daran zu arbeiten, dass Kinder und Jugendliche bestmöglich geschützt werden.“