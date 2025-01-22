ROMMERSDORF – Bluesfreunde Neuwied – Seit zehn Jahren eine feste Größe im Konzertbetrieb – Zum Jubiläum Auftritt von Andreas Kümmert in Rommersdorf – Zwei Blues Summits mit etablierten Künstlern im food hotel

Sie haben ihre Seele nicht wie die Blueslegende Robert Johnson dem Teufel verkauft, den Impetus des Musikers allerdings übernommen: Die Bluesfreunde Neuwied (BFN) wollen den Menschen der Region den Blues nahebringen. Seit mittlerweile zehn Jahren tun sie das sehr erfolgreich. Mit Konzerten, mit Blues Summits und im Jubiläumsjahr mit einem Sonderkonzert im Rahmen der Rommersdorf-Festspiele.

„Zu unserem Zehnjährigen wollten wir einen in Deutschland weithin bekannten Künstler verpflichten“, betont BFN-Vorsitzender Jürgen Teutloff. „Das ist uns mit Andreas Kümmert sicherlich gelungen.“ Sein Dank geht an die Verantwortlichen des Neuwieder Kulturbüros, die diesen Auftritt mit ermöglichten. Mit Kümmert, der 2013 die TV-Show „The Voice Of Germany“ gewann, gastiert am 20.Juni ein echter Hochkaräter in Neuwied. avanciert. Durch seine einzigartige Stimme und höchst beeindruckendes Gitarrenspiel, sowie musikalisch wie textlich brillanten, zeitlosen Songs ist er längst einer der bemerkenswertesten Künstler Deutschlands.

2016 gründeten Jürgen Teutloff, Karlheinz Kroke und Bernd Sorger die Bluesfreunde. Sie sind noch heute im Vorstand des Vereins aktiv, zu dem mittlerweile auch Armin Rieger und Frank Blum zählen. Von ersten, direkt gut besuchten Einzelkonzerten im Bootshaus, Matinees und Soirees über die mittlerweile regelmäßigen Blues Summits im food hotel spannt sich der Bogen der Veranstaltungen. „Natürlich hat der Corona-Lockdown auch uns getroffen“, erinnert sich Bernd Sorger, „doch auch dank einiger treuer Sponsoren sind wir über die Runden gekommen.“ Und mit den Blues Summits haben die BFN eine eigene Erfolgsformel gefunden: „Pro Summit verpflichten wir zwei Bands – und zum Abschluss des Abends kommen die Musiker zu einer Jam Session zusammen“, führt Karlheinz Kroke aus. „Das ist einzigartig für die Region und elektrisiert Publikum wie Künstler gleichermaßen.“

Auch in diesem Jahr werden neben dem Sonderkonzert mit Kümmert wieder zwei Blues Summits über die Bühne gehen. Am 24. April treten im food hotel Innes Sibun mit seinem Quintett und die Climax Blues Band auf, die mit „Couldn’t get it right“ einen Klassiker der Bluesrock-Geschichte eingespielt hat. Die Java/Webster Band (Niederlande/England) und die Cinelli Brothers (Italien/England) folgen am 31. Oktober. „Wir haben immer auf international renommierte Künstler gesetzt, der Publikumszuspruch gibt uns recht“, meint Teutloff. Und das soll auch die kommenden zehn Jahre so bleiben. Karten für die Blues Summits gibt es unter www.cafehahn.de, für das Andreas Kümmert-Konzert über www.ticket-regional.de.