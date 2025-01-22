REGION – Kultur lohnt sich im Westerwald – Der Kulturpreis Westerwald wird erneut ausgelobt

Ob Literatur, Bildende Kunst, Musik, Theater oder Vertreter aus einem anderen kultur- schaffenden, regional angesiedelten Bereich, ob Gruppe, Organisation oder Einzelperson: Jetzt ist die Gelegenheit, sich für den Kulturpreis der Service-Clubs des Westerwaldes 2026 zu bewerben!

Bereits zum siebenten Mal wird die Auszeichnung im Westerwald von den sechs Service-Clubs (Lions Club Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Bad Marienberg, Montabaur-Hachenburg und Westerwald sowie die beiden Rotary Clubs Montabaur und Westerwald) verliehen. Bisherige Preisträger waren der Kammerchor Marienstatt, die Kleinkunstbühne Mons Tabor, die Lauschvisite aus Montabaur, das Trachtenmuseum in Westerburg, die Galerie Emmanuel Walderdorff in Molsberg und zuletzt das Haus Felsenkeller in Altenkirchen.

Die hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus Kulturexperten aus der Region sowie Vertretern der Serviceclubs, freut sich auf Bewerbungen von Kulturschaffenden in der Region, die mit ihrem Werk der Allgemeinheit dienen.

Die aktuelle Sprecherin für den Arbeitskreis der Westerwälder Service-Clubs, Beatrix Binder vom Lions Club Bad Marienberg, weist darauf hin, dass neben dem Hauptpreis auch Anerkennungspreise vergeben werden können. Bewerbungen bitte per Bewerbungsformular online auf der Homepage des Kulturpreises (www.kulturpreis-westerwald.de) mit einer kurzen Beschreibung des Projekts und einer schriftlichen Begründung bis 30. April 2026 einreichen. (Doris Kohlhas)