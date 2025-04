ROMMERSDORF – Besonderen Kreuzweg in der Abtei Rommersdorf mit Grablegung erleben

Wer einen besonderen Start in die Ostertage erleben möchte, dem bieten in der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei Rommersdorf die Prämonstratenser-Tertiaren die Gelegenheit, einen eindrucksvollen Kreuzweg mit dem Trierer Brauch der Grablegung zu erleben.

Die besondere Atmosphäre der alten Abtei, deren Klausurbereich mit Kräutergarten, Kirchenruine, Abtskapelle, Refektorium und Kapitelsaal einbezogen wird, ermöglicht ein besonderes Karfreitags-Erlebnis.

Das inzwischen traditionelle Angebot hilft zu verstehen, was uns Karfreitag und Ostern heute sagen will. Eingeladen sind alle Interessierten der ganzen Region. Beginn am Karfreitag, 18. April, 18.00 Uhr.

Der Orden hatte die Abtei bis zur Zwangsauflösung 1803 über Jahrhunderte besiedelt und war in der Seelsorge und als Arbeitgeber in der gesamten Region aktiv. Seit einigen Jahren ist er mit seinen Tertiaren wieder zurück.

Foto: Viele Besucher schätzen es inzwischen, dass die alte Abtei am Karfreitag mal nicht für Theater, Konzert oder Ausstellung, sondern in ursprünglicher Bestimmung erlebbar wird. Foto: Peter Hachemer