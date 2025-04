ALTENKIRCHEN – Critical Mass am 25. April 2025 in Altenkirchen

Am Freitag, den 25. April um 17.00 Uhr, ist es wieder so weit. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer treffen sich in Altenkirchen am Wendehammer auf der Glockenspitze zu einer sogenannten Critical Mass um auf entspannte Art zu zeigen, dass Radfahrende auch in Altenkirchen ein zu respektierender Teil des Verkehrs sind. Es ist die mittlerweile 10. Veranstaltung dieser Art in Altenkirchen.

Auf den Straßen rund um Altenkirchen, aber auch in der Stadt, ist es auf dem Fahrrad sicherer in Kolonne zu fahren. Laut Straßenverkehrsordnung bilden 16 und mehr Fahrradfahrer eine Kolonne. Sie dürfen dann nebeneinander fahren und nur im Ganzen überholt werden. In großen Städten, in denen es dieses Ereignis jeden letzten Freitag im Monat gibt, können da schon mal mehrere 100 bis zu 1.000 Fahrradfahrende zusammenkommen. Dann dauert es auch entsprechend lange, bis alle z.B. über eine Kreuzung mit Ampelschaltung gefahren sind. Sobald das erste Fahrrad bei Grün über die Ampel fährt, darf die gesamte Kolonne folgen, auch wenn es mehrere Ampelphasen dauern sollte.

Obwohl es durchaus umstritten ist, ob es sich bei diesem „gemeinsam Fahrrad fahren“ um eine Demonstration handelt, die deshalb angemeldet werden muss, hat man sich in Altenkirchen dazu entschlossen die Critical Mass als Demonstration anzumelden. Natürlich braucht es Personen, die eine gemeinsame Fahrt anregen und anmelden. Hans Kneilmann von der „Initiative gegen den Ausbau der B 414 bei Altenkirchen“ ist so eine Person. Für ihn geht es darum, Fahrradverkehr sichtbarer zu machen. „Im Kreis Altenkirchen gibt es im Gegensatz zum Westerwaldkreis, zu wenig Bewegung in Sachen Fahrradwege. Wir sind kein Verkehrshindernis – wir sind der Verkehr“ betont er bei der Einladung zur nächsten Fahrt.

Nach der ersten Critical Mass im April sind in diesem Jahr drei weitere geplant: 27. Juni, 29. August und 31. Oktober 2024 (jew. gerader Monat, letzter Freitag im Monat). Weitere Infos unter https://www.political-ak.de/event/critical-mass-4/ und https://altenkirchen.parentsforfuture.de