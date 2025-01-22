RHEINLAND-PFALZ – Vier neue Talente aus Rheinland-Pfalz starten in die pop rlp masterclass 2026

Mit einem gemeinsamen Kick-off-Wochenende am 13. und 14. Juni ist die diesjährige pop rlp masterclass offiziell gestartet. Aus knapp 60 Bewerbungen wurden vier vielversprechende Acts aus Rheinland-Pfalz ausgewählt, die im Rahmen des Spitzenförderprogramms von pop rlp, dem Kompetenzzentrum für Popularmusik, über die kommenden zwölf Monate intensiv begleitet und gefördert werden. Ziel der pop rlp masterclass ist es, aufstrebende Musiker nicht nur künstlerisch weiterzuentwickeln, sondern sie auch bei der Professionalisierung ihrer Projekte und beim Aufbau nachhaltiger Strukturen innerhalb der Musikbranche zu unterstützen.

Den Auftakt bildete ein gemeinsames Kennenlernen zwischen den ausgewählten Künstlern, dem pop rlp Team sowie den beteiligten Coaches. Inhaltlich standen zwei Workshops zum Thema Artist Identity auf dem Programm, die von den Branchenexperten Leandra Preißler und Johannes Morsch geleitet wurden. Im Mittelpunkt standen Fragen nach der eigenen künstlerischen Positionierung, der Entwicklung eines authentischen Profils sowie der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Projekte.

Ein besonderer Höhepunkt des Wochenendes war das abendliche Showcase-Konzert. Hier hatten die vier Acts erstmals die Gelegenheit, sich gegenseitig sowie den anwesenden Coaches und Gästen live zu präsentieren und einen Einblick in ihr musikalisches Schaffen zu geben.

In die diesjährige pop rlp masterclass wurden folgende Künstler aufgenommen:

SMITCH (Landkreis Cochem) verbindet Pop-Punk, Indie und Alternative zu einem energiegeladenen Sound zwischen jugendlicher Leichtigkeit und emotionaler Tiefe. Der 21-jährige Musiker erzählt in seinen Songs vom Erwachsenwerden, von kleinen Orten und großen Gefühlen.

Laoura (Neuwied/Köln) bewegt sich musikalisch zwischen modernem Pop, R&B und Soul. Die 27-jährige Sängerin überzeugt mit einer ausdrucksstarken Stimme und international geprägten Songs in englischer Sprache.

Nora Beisel (Speyer/Leipzig) steht für persönlichen Storypop mit klarer Handschrift. Die 29-jährige Musikerin verbindet eingängige Melodien mit erzählerischen Texten und schafft so einen direkten Zugang zu ihrem Publikum.

Skepsiz (Mainz): Der 25-jährige Deutsch-Rapper setzt auf reflektierte Texte, zeitgemäße Produktionen und einen authentischen Blick auf gesellschaftliche und persönliche Themen.

In den kommenden zwölf Monaten erwartet die Teilnehmenden ein umfangreicher Förderparcours mit individuellem Coaching, Workshops, Netzwerktreffen und Studiotagen. Ebenso erhalten die Vier eine exklusive Wildcard für das grenzüberschreitende Music-Business-Programm Initiative Pop. Darüber hinaus produzieren die Acts im Rahmen des Projektes professionelle Live-Musikvideos, die sie für ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen können.