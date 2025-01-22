NEUWIED – Neue Gebärdensprachkurse werden in den Sommerferien in Neuwied angeboten.

Gebärdensprache lernen in den Sommerferien. Informa Rheinhören GmbH bietet in den Sommerferien Kompaktkurse in Gebärdensprache für Anfänger und Fortgeschrittene an. Der Anfängerkurs für Menschen ohne Vorkenntnisse findet vom 13. bis 17.07.26 täglich von 9 bis 12 Uhr statt. Ebenfalls werden mehrere Kompaktkurse für Fortgeschrittene in den Ferien angeboten. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es unter hhawacker@informa.org oder 0160 96357605