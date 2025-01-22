RHEINLAND-PFALZ – Verleihung des ACT! Eine-Welt-Schulpreis 2025/26 – Deutsch-Förder-AG der Loreleyschule St. Goarshausen gewinnt ersten Platz

Der ACT! Eine-Welt-Schulpreis würdigt das Engagement von Schülerinnen und Schülern, die sich mit globalen Zusammenhängen beschäftigen und sich für eine gerechtere Welt einsetzen. Am 18. Juni 2026 verliehen das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk ELAN und das Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz im Eltzer Hof in Mainz den Preis an engagierte Schulgruppen. Durch ihren Beitrag zeigen Schülerinnen und Schüler jeden Alters, wie gemeinschaftliches Handeln einen Beitrag für eine lebenswertere und gerechtere Welt für alle Menschen leisten kann. „Hervorzuheben ist, dass sich viele Schulen mit ihren erfolgreichen partnerschaftlichen Projekten mit Schulen in Ländern des Globalen Südens beispielsweise wie Burundi, Bolivien, Kenia und Ruanda beworben haben,“ freut sich Barbara Mittler, Geschäftsleiterin des ELAN.

Den ersten Platz belegten in diesem Jahr die Teilnehmenden der Deutsch-Förder-AG der Loreleyschule St. Goarshausen mit ihrem Projekt „Spiele für eine bessere Welt“. In einem Podcast machten sie mit Umfragen und Gesprächen hörbar, wie die Themen Kinderrechte und Mitbestimmung zusammenhängen. In das Projekt mit einbezogen wurden auch die UNESCO-AG der Realschule plus Oberwesel und deren Partnerschule in Ruanda. Mit selbst erwirtschafteten Mitteln erstellten die Schülerinnen und Schüler für beide Schulen vor Ort und für die Partnerschule in Ruanda ein Spielepaket mit Kooperationsspielen. Diese fördern grundlegende Werte für ein demokratisches Miteinander: Zusammenarbeit, Vertrauen und Teamgeist.

Der zweite Platz ging an die Gutenberg-Schule Dierdorf für das Projekt „WeAct – Toiletten für Kagai“, an dem 65 Grundschulkinder verschiedener Klassen und AGs beteiligt waren.

Den dritten Platz belegte die Burundi-AG der Schönstätter Marienschule in Vallendar mit ihrem Projekt zu Ernährungssouveränität.

Den 4. Platz erhielten zwei Oberstufenschülerinnen des Wiedtal-Gymnasiums aus Neustadt an der Wied für ihr selbst entwickeltes Escape Game „EcoXcape – 60 Minuten für die Zukunft“.

Platz 5 ging an die Demokratie-AG der Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich, die sich in einem Podcast mit den gesellschafts- und bildungspolitischen Rahmenbedingungen ihrer Partnerschule in Bolivien beschäftigte.

Die Schülerinnenfirma „DubbeCare“ des Albert-Einstein-Gymnasiums in Frankenthal durfte sich über Platz 6 freuen.

Die Beiträge wurden von einer Jury aus schulischen, ministeriellen und zivilgesellschaftlichen Vertretenden ausgewählt. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Ute Eiling-Hütig überreichte die Auszeichnungen und kam mit Schülerinnen und Schüler der Preisträgerschulen ins Gespräch. „Ich bin beeindruckt vom kreativen und zielgerichteten Engagement der Schülerinnen und Schüler für die EINE WELT. Mein herzlicher Dank gilt ihnen und ihren Lehrkräften, aber auch unserem Partner, dem Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk, für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne unserer Schulen“, hob Dr. Eiling-Hütig hervor. Foto: Pädagogisches Landesinstitut