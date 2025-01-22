NEUWIED – Lana Horstmann empfängt Besuchergruppe aus Neuwied im Mainzer Landtag – Blick hinter die Kulissen des Parlaments: Besuchergruppe erlebt Politik hautnah und tauscht sich mit Lana Horstmann aus.

Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann besuchte eine Gruppe von Gästen aus Neuwied den rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz. Die Besucherinnen und Besucher erhielten dabei einen umfassenden Einblick in die parlamentarische Arbeit und die Abläufe des Landesparlaments.

Zu Beginn des Besuchs nahm die Gruppe auf der Besuchertribüne des Plenarsaals Platz und erhielt einen Eindruck von den parlamentarischen Abläufen im Landtag. Im Anschluss erhielten die Gäste im Rahmen einer ausführlichen Führung interessante Informationen über die Geschichte, die Arbeitsweise und die Aufgaben des Parlaments. Dabei wurde insbesondere erläutert, welche Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten eine Landtagsabgeordnete wahrnimmt und wie politische Entscheidungen auf Landesebene vorbereitet und getroffen werden.

Ein besonderer Höhepunkt des Besuchs war das persönliche Gespräch mit Lana Horstmann, MdL. In einer offenen und angeregten Gesprächsrunde nutzten die Gäste die Gelegenheit, Fragen zu aktuellen landes- und bundespolitischen Themen zu stellen. Dabei entwickelte sich ein lebendiger Austausch über politische Herausforderungen und Entwicklungen.

Horstmann betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung politischer Bildung und Beteiligung: „Es ist wichtig, insbesondere junge Menschen für Politik zu begeistern und sie aktiv einzubinden. Demokratie lebt vom Mitmachen und vom Interesse an politischen Prozessen.“

Die Abgeordnete freute sich über den Besuch aus ihrem Wahlkreis: „Es ist immer schön, Besucherinnen und Besucher aus der Heimat hier im Landtag begrüßen zu dürfen und ihnen die Arbeit des Parlaments näherzubringen.“

Die Besuchergruppe zeigte großes Interesse an den politischen Themen und den Einblicken hinter die Kulissen des Landtags. Die gute Stimmung und der konstruktive Austausch machten den Besuch für alle Beteiligten zu einem gelungenen Erlebnis.