RHEINLAND-PFALZ – ver.di erringt absolute Mehrheit im Betriebsrat bei Amazon in Frankenthal

Die ver.di-Liste „ver.di – We are the workers“ hat bei der Betriebsratswahl am Amazon-Standort Frankenthal einen klaren Wahlsieg errungen. Das Ergebnis reicht weit über den Standort hinaus. Es steht für den Anspruch der Beschäftigten auf Respekt, verbindliche Mitbestimmung und bessere Arbeitsbedingungen in einem Konzern, der seit Jahren wegen des hohen Leistungsdrucks und harter Arbeitsbedingungen in der Kritik steht.

Die Wahl fand von Montag, den 04. Mai, bis Dienstag, den 05. Mai 2026 statt. Insgesamt standen 10 Listen im Standort zur Wahl. Mit 770 Stimmen konnte die ver.di-Liste die Mehrheit der Sitze im Betriebsrat sichern. Insgesamt haben 38 Beschäftigte auf der ver.di Liste kandidiert.

Der Spitzenkandidat Faisal Abdullahi erklärte: „Heute hat das System der Angst bei Amazon verloren. Wir halten Amazon Tag für Tag am Laufen. Die Hoffnung auf ein besseres Amazon hat gewonnen.“

Monika Di Silvestre, Landesfachbereichsleitung von ver.di Handel Rheinland-Pfalz-Saarland, ergänzte: „Dieses Ergebnis ist ein klares Signal. Die Beschäftigen bei Amazon schließen sich in ihrer Gewerkschaft ver.di zusammen. Das ist ein Meilenstein in ihrem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen bei Amazon in Deutschland.“

Im Mittelpunkt der Wahlentscheidung standen die Themen Respekt und der hohe Druck im Arbeitsalltag. Das Wahlergebnis macht deutlich, dass viele Beschäftigte die bestehenden Verhältnisse nicht länger hinnehmen wollen, sondern auf eine starke Interessenvertretung setzen, die ihre Anliegen wirksam aufgreift.

Mit der absoluten Mehrheit hat die ver.di-Liste nun eine starke Ausgangsposition, um die Interessen der Beschäftigten am Standort Frankenthal entschlossen zu vertreten. Die neu gewählten ver.di-Betriebsräte stehen damit vor der Aufgabe, Mitbestimmung im Betrieb zu stärken und konkrete Verbesserungen im Arbeitsalltag durchzusetzen.