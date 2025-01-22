PRACHT – KLOSTER HASSEL – Fachkundliche Natur-Exkursion beim Kloster Hassel

Fachkundliche Natur-Exkursion beim Kloster Hassel am Mittwoch nach Pfingsten, 27. Mai 2026, 13.30 Uhr. Treffpunkt am Freisitz des Klosters Hassel. Thema: „Flora und Fauna des Birkenbachtales“. Die Naturschutzmanagerin Linda Bödger und Jessica Gelhausen von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Altenkirchen führen uns durch das Birkenbachtal und die Blühwiesen des Areals. Die Exkursion geht entlang der Lebensräume für geschützte Pflanzen- und Tierarten der Birkenbach-Aue, durch die, eingebettet in der alten Kulturlandschaft, der Birkenbach mäandriert. Wir dürfen gespannt sein auf sehr viele interessante Entdeckungen und praktisches Erleben, zumal die Birkenbach-Aue durch pflegerisches Wirken von ehrenamtlich Helfenden in den letzten Monaten einen regelrechten Revitalisierungsschub gemacht hat.