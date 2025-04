RHEINLAND-PFALZ – Rückenschmerzen sorgen für viele Arztbesuche

Fast jeder vierte Mensch in Rheinland-Pfalz hat wenigstens einmal im Jahr so starke Rückenschmerzen, dass er sich in ärztliche Behandlung begibt. Das zeigt eine Datenauswertung der BARMER für das Jahr 2023. Demnach wurden in dem Jahr bei 23,0 Prozent der Bevölkerung aus dem Bundesland mindestens einmal Rückenschmerzen ärztlich diagnostiziert. Das entspricht nach Hochrechnungen der Krankenkasse 961.000 Betroffenen. „Zu den Auslösern von Rückenschmerzen gehören besonders körperliche Faktoren, denn die Beschwerden sind meist belastungsabhängig. Bei Rückenbeschwerden kann aber auch die Psyche eine Rolle spielen“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Seelische Faktoren würden als Ursache von Beschwerden am Rücken oft unterschätzt. Wer häufig unter Stress, Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit leide, habe eine höhere Muskelanspannung, die zu Rückenschmerzen führen könnten.

Rückenschmerzen: Frauen öfter betroffen als Männer: Wie die Auswertung der BARMER weiterhin zeigt, sind Frauen (25,5 Prozent) aus Rheinland-Pfalz öfter wegen Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung als Männer (20,5 Prozent) aus dem Bundesland. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Arztbesuch wegen Rückenschmerzen mit dem Alter. So liegt der Anteil der Menschen aus Rheinland-Pfalz im Alter von 20 bis 29 Jahren mit ärztlich dokumentierten Rückenschmerzen bei 15,2 Prozent. Bei den 80- bis 89-Jährigen aus dem Bundesland ist er mit 34,2 Prozent mehr als doppelt so groß. „Wer im Beruf viel sitzt, sollte regelmäßig die Sitzposition verändern, um Muskeln und Gelenke zu entlasten. Dabei können ergonomische Möbel helfen wie ein guter Bürostuhl oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch“, erklärt Kleis. Eine gute und einfache Maßnahme mit großer Wirkung für die Rückengesundheit sei, die Treppe zu nehmen, statt dem Fahrstuhl oder öfter aufzustehen und sich die Beine zu vertreten. Das betreffe nicht nur den Bürostuhl, sondern auch das Sofa zuhause.