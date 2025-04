KOBLENZ – Ehrung zweier Zimmerleute für deren vorbildliche Rettungsaktion bei einem Brand in Koblenz

Dienstag, 25. März 2025 kam es gegen 9 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kapuzinerstraße in Koblenz-Ehrenbreitstein. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die Zimmerleute Jan Vockel und Louis Marx auf der gegenüberliegenden Straßenseite, um Sanierungsarbeiten im Dachbereich eines größeren Gebäudes durchzuführen. Nachdem einer der beiden Handwerker einen Notruf abgesetzt hatte, begab sich dieser zunächst auf die Straße, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Hierbei nahm er sowohl Schreie als auch Personen im Gebäude wahr. Herr Marx und Herr Vockel fassten spontan den Entschluss, die im Gebäude befindlichen Personen mit dem Kran und der daran befindlichen Schuttmulde zu befreien. Gemeinsam beförderten sie bis zum Eintreffen der Feuerwehr insgesamt sechs Personen in zwei Fuhren aus dem brennenden Objekt.

Am 16. April 2025 fand in der Handwerkskammer Koblenz eine kleine Feierstunde zu Ehren der beiden Zimmerleute statt. Der Präsident der Handwerkskammer Koblenz, Kurt Krautscheid, eröffnete die Veranstaltung und bedankte sich im Namen der Handwerkskammer bei den beiden Rettern. Sowohl der Behördenleiter des Polizeipräsidiums Koblenz, Jürgen Süs, als auch die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Wirges, Alexandra Marzi, schlossen sich dem Dank an und

würdigten übereinstimmend den mutigen und selbstlosen Einsatz der beiden Männer. Abschließend lobte Bürgermeisterin der Stadt Koblenz, Ulrike Mohrs, das spontane Handeln der Zimmerleute und überreichte diesen jeweils eine Dankesurkunde sowie einen Korb mit kulinarischen Köstlichkeiten. Quelle: Polizei