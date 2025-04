RHEINLAND-PFALZ – Motorradsicherheit – LKA Rheinland-Pfalz gibt Tipps für eine unfallfreie Saison

Im vergangenen Jahr verunglückten 2.691 Menschen mit ihrem Motorrad auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Dabei wurden 521 Personen schwer verletzt, 35 kamen ums Leben. Um diese alarmierenden Zahlen zu senken, gibt das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) wichtige Hinweise rund um Technik, Ausrüstung und Fahrverhalten:

– Kontrollieren Sie regelmäßig Bremsen, Beleuchtung und Reifen – inklusive des vorgeschriebenen Luftdrucks, besonders zu Saisonbeginn.

– Tragen Sie geeignete Schutzkleidung: ein sicherer Motorradhelm, eine Leder- oder Textilkombi, Handschuhe sowie festes Schuhwerk wie Stiefel.

– Zusätzliche Protektoren können das Verletzungsrisiko bei einem Sturz deutlich verringern.

– Reflektoren oder Warnwesten erhöhen Ihre Sichtbarkeit im Straßenverkehr erheblich.

Zu den häufigsten Unfallursachen zählen überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Sicherheitsabstand sowie Fehler beim Abbiegen oder Überholen. Auch mangelnde Erfahrung und Selbstüberschätzung spielen häufig eine Rolle. Um sicher durch die Motorradsaison zu kommen, empfiehlt das LKA außerdem:

– Fahren Sie mit eingeschaltetem Licht und seien Sie stets bremsbereit.

– Setzen Sie Überholmanöver frühzeitig und klar erkennbar an.

– Meiden Sie das Schneiden von Kurven.

– Bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn ist besondere Vorsicht geboten.

– Bei Gruppenausfahrten: Halten Sie ausreichend Abstand, fahren Sie versetzt und vermeiden Sie Überholmanöver innerhalb der Gruppe.

Gerade zu Beginn der Saison oder nach längeren Pausen ist es wichtig, sich langsam wieder ans Fahren zu gewöhnen. Bikerinnen und Biker sollten sich auf den ersten Kilometern „warm fahren“ und im besten Fall ein Sicherheitstraining absolvieren.

Polizei Rheinland-Pfalz beim Saisonauftakt „Anlassen“ am Nürburgring

Am Sonntag, 27. April, ist die Polizei Rheinland-Pfalz beim traditionellen Biker-Saisonauftakt „Anlassen“ auf dem Nürburgring vertreten. Das Event bietet unter anderem einen ökumenischen Gottesdienst und eine gemeinsame Rundfahrt über die legendäre Nordschleife. Am Informationsstand des LKA können Besucherinnen und Besucher ihr Reaktionsvermögen an einer T-Wall testen. Auch das theoretische Wissen zum Thema Verkehrssicherheit und Regelungen kann an einer Multimediasäule des LKA getestet und erkundet werden Außerdem ist ein Polizeimotorrad am Stand das von einem Kollegen des Motorrad-Expertenteam RLP gezeigt wird. Das Polizeipräsidium Koblenz ist mit einem Sicherheitsmobil vor Ort und steht mit Tipps und Informationsmaterial rund ums Thema Motorradsicherheit zur Verfügung. Abgerundet wird das Programm durch eine Vorführung der Motorradstaffel der Polizei Rheinland-Pfalz zum Thema sicherem Fahren. Quelle: Polizei