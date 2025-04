NEITERSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Neitersen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 29. April 2025, ab 18:30 Uhr, findet im kleinen Saal der Wiedhalle Neitersen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung: 1. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Kindertagesstätte Schulstraße“ der Ortsgemeinde Neitersen – Beratung und Beschlussfassung zu den eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB; 2. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Kindertagesstätte Schulstraße“ der Ortsgemeinde Neitersen – Anerkenntnis des Bebauungsplanentwurfes mit seinen Anlagen; 3. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Kindertagesstätte Schulstraße“ der Ortsgemeinde Neitersen – Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 2 BauGB; 4. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Im Müllersgarten“ der Ortsgemeinde Neitersen – Beratung und Beschlussfassung zu den eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB; 5. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Im Müllersgarten“ der Ortsgemeinde Neitersen – Anerkenntnis des Bebauungsplanentwurfes mit seinen Anlagen; 6. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Im Müllersgarten“ der Ortsgemeinde Neitersen – Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 2 BauGB; 7. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Bergstraße“ der Ortsgemeinde Neitersen – Beratung und Beschlussfassung zu den eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB; 8. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Bergstraße“ der Ortsgemeinde Neitersen – Anerkenntnis des Bebauungsplanentwurfes mit seinen Anlagen – Bekanntmachung zur 5. Sitzung Ortsgemeinderates 2 von 2; 9. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Bergstraße“ der Ortsgemeinde Neitersen – Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 2 BauGB; 10. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026; 11. Informationen des Ortsbürgermeisters; 12. Zustimmung zur Annahme einer Spende; 13. Verschiedenes; 14. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung: 15. Finanzangelegenheiten; 16. Verschiedenes. i. V. Christian Georg, Erster Beigeordneter