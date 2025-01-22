RHEINLAND-PFALZ – Leserbrief von Siegfried Kowallek dazu, wie ein Philosoph das Unerhörte verdeutlicht

Prof. Dr. Gunter Gebauer ist Philosoph und Sportsoziologe und wirkte vor seiner Emeritierung an der Freien Universität Berlin. 2018 wurde er mit dem Ethikpreis des Deutschen Olympischen Sportbundes ausgezeichnet. Als besonders fatal bezeichnet er es jetzt, dass sich mit Donald Trump die höchste politische Autorität des Veranstalterlandes eingeschaltet hat, um zugunsten seiner Mannschaft einen Vorteil herauszuholen. Um das Unerhörte deutlich herauszustellen, erinnert er an die Olympischen Spiele 1936 in Deutschland: „Da saß Adolf Hitler auf der Tribüne und hat nicht ein einziges Mal eingegriffen. Obwohl er später alle möglichen Verträge gebrochen hat, muss man sagen: Selbst der Gastgeber Hitler hat sich an die Regeln des Sports gehalten.“ Siegfried Kowallek, Neuwied