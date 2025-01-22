NEUWIED – Magisches Denken – nur Hokuspokus? Philosophische Sommernacht lädt zur spannenden Spurensuche ein

Warum glauben Menschen an Glücksbringer, Sternzeichen oder Verschwörungserzählungen? Wo endet Glaube, wo beginnt Aberglaube – und welche Rolle spielt magisches Denken in Wissenschaft, Religion und Politik? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die 2. Philosophische Sommernacht der KreisVolkshochschule Neuwied am Freitag, 14. August 2026, in der SoLaWi Katringer Grünzeug in Erpel.

Unter dem Titel „Magisches Denken – nur Hokuspokus?“ lädt der Philosoph und Zauberkünstler Dr. Andreas Michel-Andino (ANDINO) zu einem außergewöhnlichen Abend ein. Der promovierte Philosoph, Diplom-Pädagoge und Diplom-Theologe verbindet philosophische Reflexion mit Zauberkunst und zeigt, wie magisches Denken unseren Alltag prägt und warum selbst aufgeklärte Menschen immer wieder Denkfehlern erliegen.

Dabei geht es nicht nur um klassischen Aberglauben wie die Angst vor der Zahl 13. Anhand von Beispielen aus Religion, Wissenschaft und Politik beleuchtet ANDINO die Aktualität und gesellschaftliche Brisanz des Themas. Im anschließenden Austausch sind die Teilnehmenden eingeladen, gemeinsam über die Grenzen zwischen Glauben, Wissen und Irrtum zu diskutieren.

Die Veranstaltung findet von 18 bis 21 Uhr auf dem Gelände der SoLaWi Katringer Grünzeug, In der Lache 2, 53579 Erpel, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei durch Fördermittel des Landes, eine Anmeldung bei der KreisVolkshochschule Neuwied ist erforderlich unter www.kvhs-neuwied.de oder 02224 180616. Foto: Andino