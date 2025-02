RHEINLAND-PFALZ – Dr. Artur Müller-Wewel neuer Vizepräsident im LSJV

Zum 1. März 2025 übernimmt Dr. Artur Müller-Wewel die Funktion des Vizepräsidenten und Zentralabteilungsleiters im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV). Der promovierte Jurist und frühere Richter war zuletzt im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium tätig und folgt auf Michael Scharping, der aus Altersgründen zum Ende des letzten Jahres ausschied.

„Ich freue mich, dass wir mit Dr. Müller-Wewel einen exzellenten Verwaltungsmanager gewinnen konnten, der sowohl fachliche Expertise als auch umfangreiche praktische Erfahrungen in der Landesverwaltung vorweisen kann“, betonte Sozialministerin Dörte Schall.

Am Dienstag stellte sich Dr. Müller-Wewel im Beisein des Staatssekretärs im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, Dr. Denis Alt, sowie der Präsidentin des LSJV, Heike Gorißen-Syrbe, in der Abteilungsleiterrunde des Landesamtes offiziell vor. „Mit Herrn Dr. Müller-Wewel konnten wir einen sehr führungserfahrenen und qualifizierten neuen Zentralabteilungsleiter sowie Vizepräsidenten für das LSJV gewinnen. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, so Staatssekretär Dr. Denis Alt, der auch dem Vorgänger im Amt des Vizepräsidenten Scharping ausdrücklich für die langjährige erfolgreiche Arbeit im LSJV dankte.

„Die Zentralabteilungsleitung und Vizepräsidentschaft sind wichtige Schlüsselpositionen im LSJV, welches als größte Sozialbehörde des Landes an vier Standorten in Rheinland-Pfalz vertreten ist. Ich freue mich sehr, dass Dr. Müller-Wewel diese Aufgaben künftig übernehmen wird, und auf die gemeinsame Zusammenarbeit, um das LSJV als moderne und serviceorientierte Verwaltung erfolgreich in die Zukunft zu führen“, sagte Präsidentin Heike Gorißen-Syrbe.

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) ist die größte Sozialbehörde des Landes Rheinland-Pfalz. An vier Standorten in Mainz, Trier, Koblenz und Landau nimmt das Landesamt vielfältige Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, der gesundheitlichen Versorgung, der Sozialen Hilfe und Entschädigung sowie der Pflege älterer Menschen wahr. Foto: ©LSJV/Acksteiner