PRACHT – Seniorentreffen in Pracht – Terminverschiebung

An Weiberfastnacht, Donnerstag, 27. Februar 2025, ab 15.00 Uhr lädt der Vorstand der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht alle Bürger über 60 Jahre ins Sportheim der Waldsportanlage Hohe Grete ein. Wir wollen in geselliger Runde Zeit miteinander verbringen, Kaffee und Kuchen genießen und wer möchte kann auch gerne in Verkleidung kommen. Damit alles gut geplant werden kann, vergesst nicht Euch anzumelden. Es wird auch ein Abholservice eingerichtet. Bitte bei der Anmeldung angeben. Katja Vogel Tel. Nr.: 02682-67573, Mobil 0172-8095621, E-Mail: katjavogel@web.de. Udo Seidler Tel. Nr.,02682-67245, Mobil 0170-1850952, E-Mail: udoseidler@t-online.de